Geschiedenis





Grotwoning in de Geulhemergroeve.

Eind Juli hebben wij deze bezocht,bijzonder om te zien. De mensen die daar woonden heetten de blokbrekers. die hakten mergelblokken uit de groeve. Voor de bouw van kerken,kloosters, kastelen en stadsomwallingen. Zij waren van eenvoudige komaf. Ze woonden en sliepen in een ruimte

De langst bewoond gebleven woning lag op de Sint Pietersberg in Maastricht.De laatste grotbewoner langs de Geulrand heeft tot 1940 in een ruimte in de Viltergroeve vertoefd.In Geulhem verliet een grotbewoner als laatste in 1912 zijn grotwoning. De bekendste grotwoningen hebben in Geulhemergroeve gelegen. Tot 1912 zijn ze permanent bewoond geweest. Daarna werden de woningen alleen tijdens de zomermaanden bewoond. De bewoners probeerden zo iets bij te verdienen door toeristen voor geld hun schamele woning te laten zien.